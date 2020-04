Geen eindexamens in Biotechnicum in Bocholt als scholen pas op 4 mei open gaan

"Als we niet op 20 april kunnen starten en pas op 4 mei mogen beginnen, gaan we geen eindexamens organiseren", zegt directeur Bart Schijns. "We willen de leertijd en leerbelasting spreiden over die laatste 7 à 8 weken."

Dat betekent niet dat de leerlingen niet geëvalueerd worden. "We gaan controletoetsen inplannen in bepaalde lessen zodat iedereen geëvalueerd zal worden."

Als de scholen wel open gaan na de paasvakantie, worden er wel nog eindexamens georganiseerd. Maar de kans is volgens de directeur klein. "We willen duidelijkheid geven aan leerkrachten, leerlingen en ouders", zegt Bart Schijns. "En dat proberen we nu op deze manier te doen."