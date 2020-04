Red kleine restaurantjes in uw buurt met voorafbetaalde etentjes

Neen, geen eten, geen kilo’s nauwelijks bederfbare spaghetti, rijst en eten in blik, maar etentjes. Bij een restaurantje in de buurt. Het ligt op wandelafstand van ons bedrijf, het eten en de service zijn er voortreffelijk. En als er even weinig tijd is, zorgt de chef dat we snel weer weg kunnen. Het is bijna een deel van ons bedrijf.



De komende weken, misschien zelfs maanden, zullen ook voor ons bedrijf niet gemakkelijk worden. Maar voor bedrijven, zoals ons stamrestaurantje, die van de ene dag op de andere helemaal zonder omzet vallen, zijn de uitdagingen nog veel groter. En dat houdt een risico in voor ons allemaal. Want dat restaurant, en ook de vele andere lokale zaken, kleuren ons leven. Nu we er even niet meer naartoe kunnen, ervaar ik alvast hoe belangrijk ze zijn in mijn dagelijks leven en dat van de mensen rondom mij. Het zou meer dan zonde zijn als zelfs maar een klein aantal van die bedrijfjes de crisis niet zouden overleven.