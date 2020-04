Joris Hessels gaat in tijden van corona opnieuw op stap in Gentbrugge: "Minder intiem als je op 3 meter afstand moet praten"

Vorig jaar verhuisde tv-maker Joris Hessels met zijn gezin naar Gentbrugge. Hij verkende zijn nieuwe woonplaats, maakte kennis met de bewoners, vergezelde hen in hun dagelijkse bezigheden. Dat zagen we in de gewaardeerde reeks "Gentbrugge", eerder dit voorjaar.

"Net nu ik goed en wel ingeburgerd ben, komt deze coronacrisis op ons af", vertelt Joris Hessels bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Voor ons gezin met vier kinderen is het al een hele beproeving, ik vroeg me af hoe het de anderen vergaat".

Daarom namen Joris en zijn ploeg contact op met de mensen die hij eerder volgde voor het programma. "We hebben veel geskyped en gebeld en bij sommige mensen zijn we ook langsgeweest en hebben we gefilmd.". Daarbij werden alle maatregelen van social distancing gerespecteerd.