Gents initiatief gebruikt berenjacht om anderstaligen de coronamaatregelen te leren begrijpen

"We merkten hoe verbindend de berenjacht werkte in Gentbrugge en Merelbeke. Zonder elkaar van dichtbij te zien, voelen de buren zich toch verbonden", legt initiatiefnemer Michaël Mariën uit. "Ofwel omdat ze zelf naar beren zoeken, ofwel omdat ze beren achter het raam zetten en de reacties van de kinderen zien. En daar willen we ook de mensen die onze taal nog niet of beperkt machtig zijn, bij betrekken."

De initiatiefnemers willen anderstaligen betrekken in de berentocht maar willen hen ook ineens wijzen op de basismaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Drie belangrijke maatregelen staan erop uitgelegd: handen wassen, ouderen enkel contacteren via de telefoon of digitaal, en het principe van "social distancing" (afstand van 1,5 meter houden als je buiten komt).