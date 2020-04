Gezondheidseconoom: "Als coronamaatregelen te lang duren, worden nadelen voor economie te groot"

"Ik sta inderdaad achter die beperkende maatregelen, want we gaan inderdaad duizenden doden kunnen vermijden", zegt Annemans in "De afspraak". Niets doen was inderdaad geen optie. "Stel dat we niets hadden gedaan, was er enorme angstpsychose geweest, want we zien de doden rondom ons nu veel meer." Dan hebben we het nog niet eens over onze gezondheidszorg, die dan wellicht ineengezakt was.