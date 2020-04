Coronacrisis in de Griekse vluchtelingenkampen:  een tikkende tijdbom

Artsen zonder Grenzen roept op om de risicogroepen, ouderen, chronische zieken en kinderen, te evacueren. De commissie van burgerlijke vrijheden, een commissie van het Europees Parlement, riep vorige week maandag de Europese Commissie op om maatregelen te ondernemen.

Europees Parlementslid Kris Peeters zit in de commissie van burgerlijke vrijheden en ziet de ernst van de zaak in: "De risicogroepen moeten worden geëvacueerd, Europa moet bijstaan in medische hulp en ten slotte moeten de afspraken om kinderen te herlokaliseren worden verdergezet." Het evacueren van niet begeleide minderjarigen is een afspraak die gemaakt is geweest voor de coronacrisis. Hierbij hebben lidstaten zoals Duitsland, Luxemburg en Frankrijk toegezegd om kinderen op te vangen uit de vluchtelingenkampen.

Momenteel overlegt de EU met de Griekse overheid om ouderen boven de 60 en chronisch zieken te verplaatsen naar andere gedeeltes van de eilanden waar ze aangepaste zorg kunnen krijgen.

Griekenland is sinds maandag 22 maart in lockdown. In het vluchtelingenkamp mogen er per uur honderd mensen het kamp verlaten met essentiële redenen. Maar dit is geen oplossing volgens dokter Vochten: "Dit vertraagt enkel de kans op besmetting van het coronavirus, maar lost niets op."