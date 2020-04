Handgels die verkocht werden aan woekerprijzen in beslag genomen bij krantenwinkel in Antwerpen

De politie nam verschillende flesjes handgels in beslag na een controle in een krantenwinkel aan de Grotesteenweg in Antwerpen. De gels werden er aan 14 euro het flesje verkocht. Dat mag niet volgens de huidige regelgeving rond het coronavirus, dus werden de flesjes in beslag genomen.

De politie schonk de handgels aan de spoeddienst van het Sint-Vincentiusziekenhuis.