Unieke reeks "Reizen Corona" van rector Van Goethem: "Antwerpse Leien zijn breed aangelegd om epidemieën in te dijken"

"Reizen Corona is een virtueel reisbureau waar we vanuit onze zetel op reis gaan. Met de koets rijden we langs pleinen en straten op negentiende-eeuwe foto's. In de eerste plaats van de stad Antwerpen maar eventueel kan ik dat ook doen voor Mechelen, Gent of de Belgische kust", zegt Herman Van Goethem in "Start Je Dag". Elke dag geeft hij op zijn facebookpagina een unieke inkijk in hoe onze steden er 150 jaar geleden uitzagen. "Mijn reis is gestart op de plek waar later het Antwerpse Centraal Station gebouwd is. Je ziet een zeer zeldzame foto uit 1857 met daarop een houten chalet in Zwitserse stijl. Dat was het toenmalige stationsgebouw. Ongelooflijk wat je op die foto's kan ontdekken." Dat oude stationsgebouw zie je trouwens in de verte op de foto bovenaan.