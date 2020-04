Ook uitvaartsector werkt anders: "Niet meer sterftes deze maand, maar uitvaart in intieme kring en met mondmaskers"

Thomas Heiremans, woordvoerder van de uitvaartsector, vertelt in "De ochtend" (Radio 1) over deze bijzondere tijden. Voorlopig ziet hij geen stijging op vlak van overlijdens. "Het is een eigenlijk een normale maand maart. We hebben jaren gehad waarbij er een piek was door de griep, maar dat zien we dit jaar zeker niet. Zit die piek er nog aan te komen? We weten het niet", zegt Heiremans.



Hoewel het in de ene regio drukker is dan in de andere, kan alles gebolwerkt worden. "We zien inderdaad dat er lokaal broeihaarden van corona zijn, maar momenteel zijn er geen uitvaartondernemers met capaciteitsproblemen. Voorbereiden op de piek bij dit virus is niet mogelijk, omdat we niet weten wanneer die er zit aan te komen. Hoe gaat die piek evolueren? Hoeveel slachtoffers zullen er bijkomen?"



De uitvaartondernemers en hun medewerkers moeten zich ook beschermen tegen het coronavirus. "Tot 72 uur na het overlijden is een lichaam nog besmettelijk. De sector heeft toen de epidemie in Italië begon te woekeren beschermend materiaal in huis gehaald. De mondmaskers zijn schaars en dat is aangekaart bij de overheid. Maar op dit moment is er geen probleem. We moeten wel zien dat iedereen voldoende beschermd blijft."