Ook na coronacrisis dreigt tekort aan bedden op intensieve zorg bij klimaat- of atoomoorlog

Toch doen we een poging. Als we de grootteorde bekijken van deze pandemie, zitten we in ons land vandaag aan 513 doden en in totaal 4.500 gevulde IC-bedden (op drie weken tijd). De hete zomer van 2003 als gevolg van de klimaatopwarming – het gaat om een 14-tal dagen – leverde enkel in ons land 2.300 extra doden op. De tsunami in Japan – een natuurramp – en de daaraan gerelateerde kernreactorontploffingen in Fukushima deed het dodenaantal stijgen tot 18.000. Die ontploffingen hadden vermeden kunnen worden, had men geluisterd naar wetenschappers die hiervoor hadden gewaarschuwd en die voorgesteld hadden om een veel hogere muur tegen overstromingen te bouwen.