Hoe Vlaams-Brabantse horeca-uitbaters hun toekomst zien nu hun zaak al drie weken dicht is: "Spaarcenten zijn op, faillissementen zullen volgen"  

Bij koffiebar Noon in Tienen is het intussen nog wachten op de allereerste klant. "Het was de bedoeling om op maandag 30 maart open te gaan", vertelt Ides Van Nerum. "Ik keek er zo naar uit om mijn eigen koffiebar te openen, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Ik kan zelfs mijn pand niet volledig afwerken en het is bijvoorbeeld ook wachten op een koffiemachine. We moeten dus wachten tot de horeca opnieuw mag opengaan en tot wanneer de leveranciers ook weer werken. Financieel zal dat niet gemakkelijk zijn. Want het is ook nog niet zeker of ik kan rekenen op de premie van de overheid, aangezien mijn zaak nog niet open was. Maar kijk, ik blijf positief alleen zal het nu wat langer duren voor ik er mijn boterham mee zal verdienen."