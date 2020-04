Seks in tijden van corona: voor velen de grote afwezige

"Intimiteit, seksualiteit of huidhonger is een basale behoefte", legt Ponnet uit. "Dat is vergelijkbaar met eten en drinken en met slapen." Als die intimiteit helemaal wegvalt, kan dat volgens haar zwaar wegen. "We zijn als mens geprogrammeerd om te verbinden. Dat klinkt heel wollig, maar het gaat hier over een zeer basale behoefte aan connectie, aan aangeraakt worden. Ons hormonaal systeem is daarop afgesteld."

Dat die mogelijkheid er nu niet is en dat er onzekerheid heerst over de lengte van de quarantaineperiode, creëert een soort stress. "In het begin was er een soort spanningsopbouw, maar nu begint het echt te wegen. Ik merk dat ook in de gesprekken die ik heb: mensen hebben de behoefte om dit te ventileren."