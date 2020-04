Italiaanse burgemeesters halen in open brief uit naar Nederland en zoeken steun bij hun "lieve Duitse vrienden"

Net als bij de financiële crisis in 2008 wordt er druk overlegd over hoe de Europese Unie noodlijdende landen kan helpen, maar een allesomvattend plan is er nog niet. Er is sprake van om het Europese noodfonds aan te spreken dat toen in het leven is geroepen of om Europese noodleningen op poten te zetten, maar een akkoord daarover blijft voorlopig uit. België is alvast voorstander van zo'n plan.



Onder meer Nederland is niet happig om landen als Italië en Spanje financieel uit de nood te helpen. De Italianen beschouwen Nederland als het gezicht van de weerstand tegen extra hulp en sturen nu een open brief naar Duitse media met een oproep aan Duitsland om het Nederlandse voorbeeld niet te volgen en wél hulp te bieden.



(Lees verder onder de tweet)