Kinderen 'verstoren' live-interview: "Zo grappig en tegelijkertijd zo herkenbaar"

Het is in deze tijden van quarantaine voor ouders niet altijd makkelijk om kleine kinderen die bulken van de energie kalm te krijgen. Zelfs niet voor even. Dat ondervond ook verspringer Greg Rutherford, die in 2012 nog een gouden medaille naar huis mocht nemen tijdens de Olympische Spelen in Londen. Hij was afgelopen weekend door het ochtendprogramma BBC Breakfast uitgenodigd om wat sportieve tips te geven hoe kinderen het best zinvol bezig te houden. Maar zijn eigen kinderen gunden hem daarbij geen rust. Tot groot jolijt van andere ouders, zo bleek al snel op sociale media.