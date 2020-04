Klaas Delrue van Yevgueni: "Hele muzieksector hoopt dat zomeroptredens niet sneuvelen"

In De Zevende Dag vertelde Klaas Delrue onlangs nog dat er iemand in zijn directe omgeving misschien besmet was met COVID-19. Maar na een quarantaine is iedereen in het gezin Delrue weer gezond. "We hebben ons niet laten testen. Daardoor zullen we nooit weten of het corona is geweest of alleen maar een griepje. In elk geval: ik ben alweer enkele keren gaan fietsen".

Op Radio 2 West-Vlaanderen vertelde Klaas nog hoe hij zijn coronadagen vult. "Onze kinderen van 4 en 1,5 zijn al van de eerste dag van de crisis niet meer naar school en de crèche gegaan. Voor die twee zorgen is een dagvullende taak. Mijn vrouw en ik verdelen dat 50-50. Daardoor heb ik tijd om songs te schrijven, zeker nu er geen optredens zijn."

Yevgueni bestaat 20 jaar. Maar voorlopig kan de groep niet optreden. Klaas Delrue hoopt dat het gauw voorbij is. "Zullen we van de zomer wel kunnen optreden? Dat is dé vraag die de hele muzieksector bezighoudt. Als ook de zomerconcerten en festivals sneuvelen, zitten we met een groot probleem. Die periode is goed voor een groot deel van ons jaarinkomen. Als we niet kunnen optreden, dreigen er financiële putten voor veel muzikanten."

Voorlopig geeft de coronacrisis Klaas Delrue nog geen inspiratie bij het schrijven van liedjes. "Dat zal nog wel komen, denk ik. Ik moet dat eerst nog wat verwerken in mijn hoofd. Maar het is wel zo dat het je doet stilstaan bij dingen waar je vroeger te weinig tijd voor maakte. Zo besef je nu hoe belangrijk ons sociaal leven wel is."