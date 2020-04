Knokke-Heist blaast alle grote zomerevenementen af

Knokke-Heist wil geen risico nemen met de verspreiding van het coronavirus, en tegelijk duidelijkheid bieden aan de organisatoren. Met deze beslissing gaat de gemeente bovendien een stuk verder dan de Nationale Veiligheidsraad.

"Wij respecteren wat de federale overheid heeft beslist voor deze zomer, maar men moet ook duidelijk zijn", zegt eerste schepen Piet De Groote (Gemeentebelangen Knokke-Heist). "Als je de mensen nu vraagt om in hun kot te blijven, kan je niet drie maanden later toelaten dat ze samentroepen en met duizenden eens goed vieren. Ik denk dat dat in de praktijk niet mogelijk is."