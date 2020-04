Kotbazen kwaad op KU Leuven: "Wij kunnen niet zomaar korting geven op de huur"

Studenten die in Leuven of Kortrijk een kot huren van de KU Leuven moeten volgende maand maar de helft van de huurprijs betalen. Op die manier wil de universiteit studenten en gezinnen helpen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis . De universiteit hoopt dat ook privé-eigenaars van koten het initiatief volgen, maar niet iedereen lijkt dat van plan.

"Het is voor ons heel slecht dat de KU Leuven die korting geeft aan hun studenten. Zij worden gesponsord door de overheid, zo is het gemakkelijk. Wij, privé-eigenaars, kunnen dat niet zomaar doen", vindt kotbaas Johan Butaye. "Als we net als in de horeca een premie zouden krijgen dan kunnen we die korting natuurlijk wel doorrekenen aan onze studenten."