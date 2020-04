Nieuwe lading mondmaskers voor revalidatiecentrum Revarte in Edegem niet bruikbaar

Een lading mondmaskers, die bedoeld is voor revalidatiecentrum Revarte in Edegem, is niet bruikbaar. De mondmaskers kwamen uit Colombia en werden in België opnieuw verpakt, maar wel in vuile dozen.

“We verpakken de mondmaskers opnieuw in België om ze te kunnen herverdelen”, weet Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid te zeggen. “Waarschijnlijk is er te snel gehandeld door de vrijwilligers en hebben ze de eerste dozen genomen die ze konden vinden.”

Revarte kreeg ondertussen al enkele mondmaskers van het UZA, maar daar kunnen de medewerkers maar twee dagen mee voort.