"Koop online, maar waar?”: Leuvens webbedrijf bundelt lokale webshops uit heel Vlaanderen

“Shop lokaal”, dat advies hoor je dezer dagen wel vaker. Maar vaak is het moeilijk om de webwinkel van een lokale beenhouwer, bakker of bloemenwinkel terug te vinden. Webhero, een webbedrijf uit Leuven, heeft daar wat op gevonden. “Ik zag online mensen met frustraties die zeiden “Koop online”, maar dat is makkelijker gezegd dat gedaan”, zegt Jo Deferm van Webhero. “De weg naar schoenwinkel Torfs die vind je natuurlijk wel, maar sommige mensen bestellen vlees en dan komt dat van de andere kant van het land. Dat is lokaal in Vlaanderen, maar niet lokaal in je buurt.“