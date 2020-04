Krukken, luiers of een bloeddrukmeter uit de muur? Liberale Mutualiteit opent eerste zorgautomaat

De Liberale Mutualiteit heeft in Lochristi een eerste zorgautomaat geopend. In de automaat kan je 24 uur op 24 hulp- en verzorgingsmateriaal uit de muur halen. Je vindt er bijvoorbeeld krukken, babyluiers of een bloeddrukmeter. Naast Lochristi komt er ook een zorgautomaat in Gent, Deinze, Eeklo, Lokeren en Oudenaarde.