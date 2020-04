Limburgs maatwerkbedrijf Bewel wil geleidelijk heropstarten: "In onze stikafdeling maken we nu mondmaskers"

Het maatwerkbedrijf Bewel is met zijn 2.200 werknemers en 9 vestigingen één van de grotere bedrijven in Limburg. "Sinds het begin van de coronamaatregelen hebben we onze productie meteen teruggeschroefd", vertelt commercieel directeur Tom Ketels. "Zowat driekwart van onze mensen zit thuis en is tijdelijk werkloos." Het bedrijf probeert intussen wel de essentiële sectoren, zoals de voedingsindustrie en de transportsector, te bevoorraden.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er ook heel wat vragen vanuit de medische wereld bijgekomen. "Zo maken we nu in onze stikafdeling mondmaskers type 1", zegt Tom. " We hebben ze onder meer geleverd aan politiekorpsen maar ook aan andere bedrijven die hun werknemers willen beschermen."