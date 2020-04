Liveblog - Al 705 doden door coronavirus in België, ook meisje van 12 overleden

Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen stellen zich voorlopig afwachtend op in verband met de zomerkampen, maar raden de groepen wel aan om de voorbereidingen van de kampen voort te zetten. "Het is zeer belangrijk om de kinderen en jongeren hoopvol te stemmen naar de zomer toe en de kampen te blijven voorbereiden, maar ook al te kijken naar alternatieven", zegt woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen Jan Van Reusel.

Van Reusel benadrukt dat het nu het moment is voor de jeudgbewegingen om in te zetten op vindingrijkheid en veerkrachtigheid. Zo kunnen kampen ingekort worden, georganiseerd worden in kleinere groepen of kunnen groepen in hun eigen gemeente of op het eigen scoutsterrein op kamp gaan. En er zijn ook digitale mogelijkheden. "Uiteraard moet die fantasieoefening passen binnen wat de maatregelen toelaten", aldus de woordvoerder.

Ook bij Chirojeugd Vlaanderen wordt aan de groepen gevraagd om de kampvoorbereidingen voorlopig voort te zetten, maar wel op een iets lager tempo. "Het is moeilijk om concrete adviezen te geven, maar voorlopig gaan we ervan uit dat de kampen kunnen doorgaan", zegt woordvoerder Niels De Ceulaer. Wel raadt de nationale leiding aan om een deel van de kosten en de reservaties uit te stellen en goed uit te zoeken wat de voorwaarden zijn in geval van een annulering.