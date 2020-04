Revalidatiecentrum Pellenberg wordt schakelzorgcentrum voor groot-Leuven

Ook de andere gemeenten in Vlaams-Brabant zijn druk in de weer met de oprichting van schakelzorgcentra. In Tienen komen een 20-tal bedden vrij in een afdeling van de Broeders Alexianen. In Landen kunnen 11 patiënten terecht in de villa van domein 't Park.

De stad Vilvoorde is het verst gevorderd met de uitbouw van een centrum. In het leegstaande Van Helmontziekenhuis staan 60 bedden klaar. In Overijse is er dan weer plaats voor een 25-tal patiënten. Daarnaast zijn er nog schakelzorgcentra gepland in de regio's Halle en het Pajottenland.