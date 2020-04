Lutgart Simoens vanuit woonzorgcentrum in Edegem: "Ik bedank alle vrijwilligers die voor ons willen werken"

Lutgart Simoens wordt in mei 92 jaar en is één van de bekendste radiostemmen van Vlaanderen. Jarenlang presenteerde ze het verzoekprogramma "Vragen staat vrij" op Radio 2, vanuit de omroep aan DeSingel in Antwerpen.

Ze verblijft nu in Woonzorgcentrum ter Eyke in Edegem. Eind vorig jaar verloor ze haar twee kinderen aan kanker. Ze verloor ook al haar twee echtgenoten en haar twee broers. En toch zien we een moedige en dankbare dame, zelfs in deze barre tijden van corona.