Brand in appartement in Antwerpen; eigenaar dood aangetroffen op hoek van zijn straat

In Antwerpen heeft het vannacht gebrand in een appartement op de Willem Eekelersstraat. In het appartement was niemand aanwezig, maar de bewoner werd een paar uur later dood aangetroffen op straat om de hoek van zijn woning.

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is en hoe de man om het leven is gekomen. Er kwam een wetsdokter ter plaatse. De zaak wordt nu verder onderzocht. Het appartement is verzegeld.