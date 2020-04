Meer vleermuizen geteld: "Inspanningen hebben gewerkt"

De vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt telde bijna 4.700 vleermuizen in de mergelgroeven van Riemst, terwijl ze hun winterslaap aan het doen waren. Er werden er 280 meer geteld dan vorig jaar. Vooral de ingekorven vleermuis doet het erg goed. Alle inspanningen hebben gewerkt, denkt Ghis Palmans van Natuurpunt. "In samenwerking met landbouwers en Agentschap voor Natuur en Bos hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor open stallen op landbouwbedrijven, zodat de vleermuizen in en uit kunnen vliegen. En de boeren gebruiken ook minder insecticiden. En daardoor neemt de soort exponentieel toe!"