Maakt een mondmasker nu wel of geen verschil tegen corona? "Je kan niet zeggen dat het totaal geen zin heeft"

Sinds de uitbraak van de corona-epidemie is de officiële communicatie tot nog toe steeds geweest: mondmaskers zijn essentieel voor zorgpersoneel, maar gewoon een mondmasker dragen op straat heeft weinig tot geen zin. Afstand houden van elkaar en goede handhygiëne helpen veel meer om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. En zieke mensen moeten thuis blijven.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei gisteren nog dat er geen duidelijk bewijs is dat het dragen van een masker door een groot deel van de bevolking een duidelijk voordeel zou hebben. "Er zijn zelfs aanwijzingen van het tegendeel, met name dat het foutief dragen van een masker juist meer risico's met zich meebrengt", aldus de WHO.

Maar enkele Europese landen verplichten intussen toch het dragen van zo'n mondmasker in het openbaar. Dat is bijvoorbeeld het geval in Tsjechië en Slovakije. In Oostenrijk moet je voortaan een mondmasker dragen in de supermarkten. De voorzitter van het Chinees Centrum voor Ziektebestrijding stelde dat het volgens hem "een grote fout is dat de mensen in de Verenigde Staten en Europa geen masker dragen".