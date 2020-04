De halsstarrige minderheid: "Niemand gaat mij zeggen waar ik moet gaan of staan"

Niemand gaat mij zeggen waar ik mag gaan of staan. Voor alle duidelijkheid: zo denk ik er niet over. Het is de uitspraak van een mens in mijn Kempisch dorp. Hij stond afgelopen zaterdag in zijn voortuin tegen een gebuur of een passant te peroreren. De aangesprokene stond er ongemakkelijk bij. Deed een stap achteruit, telkens wanneer de asociale “vrijheidsstrijder” er een vooruit zette. Ik ben niet blijven staan en heb zijn argumentatie niet gehoord. Ik kon me er iets bij voorstellen. Ik betwijfel overigens sterk of hij in zijn opgenaaide toestand vatbaar was voor tegenargumentatie, voor de onweerlegbare feiten. Argumenten en feiten zijn niet meer in de aanbieding.