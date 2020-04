Omgaan met mensen met dementie in een woonzorgcentrum: “Elke dag gaan zwaaien, helpt echt”

De schoonmoeder van Katty Vereecken verblijft in woonzorgcentrum Armonea in Wetteren. “Normaal gingen we elke dag langs”, vertelt Katty bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Dan keken we samen naar Blokken en at ik naast haar mijn boterhammen op.”

Nu woonzorgcentra geen bezoek meer mogen ontvangen, is Katty op zoek naar andere manieren om contact te houden. “Ik ga dagelijks aan het raam zwaaien”, klinkt het. “Maar dat is niet hetzelfde. Alle communicatie is eigenlijk weggevallen. We kunnen ook niet facetimen, want dat begrijpt mijn schoonmoeder niet. Ik weet eigenlijk niet zo goed in hoeverre ze doorheeft wat er allemaal gebeurt.”