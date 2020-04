Van "hele klus voor leerkrachten" tot "druk voor ouders": is het haalbaar om vanop afstand nieuwe leerstof aan te leren?

"Het geven van nieuwe leerstof thuis gaan we mondjesmaat doen", zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "We willen het haalbaar en doenbaar houden voor ouders, leerlingen en leerkrachten. We gaan proberen afspraken te maken over een dagindeling, waarbij specifieke leermomenten worden ingepland, zodat kinderen in een bepaald ritme blijven. Er zullen ook momenten zijn waarop ze apart moeten werken, zodat de ouders ook een beetje ontlast worden. We werken dit momenteel uit, samen met pedagogen."

Over hoe de rest van het schooljaar zal verlopen, kan Weyts nog niet veel zeggen. "Het frustrerende is dat we blind moeten varen. De Nationale Veiligheidsraad zal beslissen wanneer de scholen opnieuw kunnen opengaan, dat kan na de paasvakantie zijn, in mei of in juni." Op de vraag of het een optie is om de zomervakantie later te laten beginnen, antwoordt Weyts: "Raken aan de zomervakantie is de allerlaatste oplossing. Daar gaan we niet vanuit."

Herbekijk hieronder de journaalreportage over de aangepaste onderwijsmaatregelen: