Ook Bellewaerde moet 160 seizoensarbeiders ontslaan

Gisteren besliste Plopsaland ook al om zijn seizoensarbeiders te ontslaan, om dezelfde reden en met evenveel tegenzin. "Dit is in de eerste plaats een grote teleurstelling voor ons personeel", zegt Steve Van den Kerkhof van Plopsa, "maar ook voor ons als bedrijf. Het zal de heropstart veel moeilijker maken. We hebben iedereen beloofd dat we hen opnieuw zullen aannemen van zodra het pretpark weer open mag. Maar wie zegt dat zij tegen dan nog vrij zullen zijn of zin zullen hebben?"