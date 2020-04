Organisatie 2Grow geeft 3.000 rozen af in Antwerpse ziekenhuizen

Organisatie 2Grow gaf in het Middelheimziekenhuis en aan de UZA elk 1.500 rozen af. “Zo willen we de zorgverleners een hart onder de riem steken en hen bedanken voor hun constante beschikbaarheid”, zegt Olivier Begerem van 2Grow. “Maar ook onze bloementelers mogen we niet vergeten. Zij bieden een levend product aan, maar omdat de winkels gesloten zijn, moeten er veel bloemen worden weggegooid.”

2Grow wil met deze actie ook mensen vragen om toch bloemen te blijven bestellen, ondanks de coronacrisis. “Je kan bloemen kopen voor zorgverleners, voor familie die je al even niet meer zag of voor vrienden”, moedigt Begerem aan.

De bloemenwinkels zijn dicht maar vele leveren wel nog aan huis. Je kan dus boeketten bestellen via de telefoon of online.