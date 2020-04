Personeel drankenfabrikant Léberg Bronnen in Roosdaal krijgt al drie maanden geen loon

Léberg Bronnen is vooral bekend als waterleverancier in woonzorgcentra en ziekenhuizen en is daarnaast ook de producent van één van de huismerken van warenhuisketen Colruyt. Het bedrijf zit nu al een tijdje in slechte papieren en de ongerustheid bij het 15-koppig personeel neemt toe. “Begin dit jaar kregen we voor de laatste keer ons loon uitbetaald. Sindsdien hebben we niets meer gekregen", aldus een werknemer. "We krijgen de hele tijd te horen dat het wel in orde komt, maar meer info geeft de directie niet. We moeten onze spaarrekening al aanspreken om te kunnen leven. Het is afwachten, maar die onzekerheid is echt niet leuk."