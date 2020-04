Plopsaland De Panne moet 175 seizoensmedewerkers ontslaan

Die seizoensmedewerkers hebben hun contract al ondertekend, maar ze hebben nog geen dag gewerkt. En daardoor kunnen ze geen premie krijgen als technisch werkloze. Ook een gewone werkloosheidsuitkering kunnen ze niet krijgen, zolang ze een contract hebben bij Plopsaland. Dus moet het bedrijf hen wel ontslaan.

Plopsabaas Steve Van den Kerkhof vindt het jammer dat de overheid geen andere regeling heeft kunnen uitwerken. "Wij moeten die mensen noodgedwongen op straat zetten. Doen we dat niet, dan kunnen ze geen stempelgeld krijgen. We doen dat niet graag want iedereen heeft een moeilijke tijd. Bovendien zullen we deze mensen nodig hebben wanneer we het pretpark weer mogen opstarten. Maar wie zegt me dat alle mensen die we hadden aangeworven na de coronamaatregelen nog beschikbaar zullen zijn? Het zal de heropstart van ons seizoen niet makkelijker maken."