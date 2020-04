Politie Lanaken-Maasmechelen gaat boetes uitschrijven voor familieleden aan hek woonzorgcentrum 3 Eiken in Lanaken 

Vanaf nu is het in Lanaken niet meer toegestaan dat familieleden van bewoners van woonzorgcentra 3 Eiken hu vader of moeder begroeten aan het hek van het centrum. De politie heeft de toegang tot het terrein en de parking gisteren met een lint afgespannen. En overtreders krijgen een boete. De maatregel is nodig omdat er geregeld te veel volk stond aan het hek en mensen zo te dicht bij elkaar stonden. Rusthuisbewoners en hun familie reageren verdeeld op de beslissing.