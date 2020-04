Wat is het verschil tussen "5G light" dat Proximus lanceert en het echte 5G netwerk?

Net zoals met de komst van 2G, 3G en 4G denken specialisten dat 5G heel wat nieuwe toepassingen met zich gaat meebrengen. Zo konden we met 1G bellen. Dankzij 2G gingen we niet alleen bellen, maar konden we ook sms'en. Later gaf 3G de smartphone een boost omdat we video's (in lage kwaliteit) konden bekijken. Dankzij 4G gingen we live streamen en wonnen apps zoals Snapchat, YouTube en TikTok aan populariteit.