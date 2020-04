Proximus lanceert morgen 5G "light" in meer dan 30 Belgische gemeenten

Vanaf morgen zullen klanten in meer dan 30 gemeenten in het hele land gebruik kunnen maken van de nieuwe mobiele internetverbindingen.

Onder andere in Brugge, Leuven, Mechelen en Oostende zullen mensen via het nieuwe Proximusnetwerk kunnen surfen, maar dat wil niet zeggen dat die gemeenten meteen volledig gedekt zullen zijn.

Opvallend: het nieuwe netwerk zal niet beschikbaar zijn in de centra van Brussel, Antwerpen en Gent. Rond Brussel zal er wel dekking zijn in de omgeving van de luchthaven. In Antwerpen zal er wel dekking zijn in een deel van de haven. (Lees verder onder de kaart.)