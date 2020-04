Radio 2 schenkt 50.000 paaseieren aan voedselbanken

Voor de voedselbanken is het gebrek aan voedseloverschotten in de supermarkten een groot probleem, want giften van supermarkten maken een groot deel uit van hun aanbod. “Ongeveer 30 procent aanvoer komt van voedseloverschotten van supermarkten”, vertelt Jef aan Radio 2. “Dat is een niet te verwaarlozen aandeel, vorig jaar was dat 6000 ton aan hoogwaardig voedsel als vlees, vis, groenten, fruit en zuivelproducten.”

Volgens Jef zal het nog een tijdje duren voordat de situatie weer normaal is. “Gelukkig krijgen we ook voedsel van de voedingsindustrie en van het Europees Fonds voor Voedselhulp. De 50.000 paaseieren zijn in ieder geval nu heel welkom. Normaal krijgen we pas na Pasen paaseieren, dat zijn de overschotten. Het is aangenaam om er dit jaar eens vóór Pasen te kunnen uitdelen aan onze jongeren.”