Recyclageparken willen stormloop vermijden bij heropening

Twee weken geleden moesten de recyclageparken dicht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het was er te druk en daardoor was het risico op coronabesmetting te groot. Maar vanaf dinsdag 7 april mogen ze weer open.

Veel mensen zitten intussen met heel wat afval thuis. Dat zullen ze naar de recyclageparken willen brengen als die weer open zijn. Het is dan ook te verwachten dat het druk zal worden in de containerparken. Daarom zijn er maatregelen die een stormloop moeten voorkomen.

Bruggelingen zullen eerst moeten bellen voor ze naar een recyclagepark gaan. Dan zal een tijdstip afgesproken worden waarop het afval gebracht mag worden. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V): "We willen geen files en lange wachttijden. Overbevolking in de recyclageparken is uit den boze. Vandaar die telefonische reservaties. Daardoor zal iedereen tijd genoeg hebben om rustig het afval op de juiste plaats achter te laten. Ook het personeel kan op die manier de veilige afstand behouden om de mensen te begeleiden en te helpen."

Joris Vandecasteele organiseert met de intercommuncale MIROM de containerparken in Menen, Wevelgem en Wervik. "Bij de heropening zullen er strikte voorwaarden zijn om te vermijden dat het coronavirus zich verder kan verspreiden. Er zal maar een beperkt aantal auto's binnengelaten worden. En dan nog zullen we een manier moeten zoeken om te vermijden dat er een kilometerslange file aan de ingang staat."

In het containerpark van Gistel zal het niet mogelijk zijn om cash te betalen. Bezoekers moeten in hun wagen blijven zitten in de wachtrij. Er wordt maar een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Misschien komt er zelfs politietoezicht. "We vragen ook om enkel naar het recyclagepark te gaan als het niet anders kan. Bovendien zullen we voorlopig geen asbest inzamelen."