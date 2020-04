Rouwen in coronatijden: "Voel wat er te voelen valt en steun elkaar"

Wat nu erg belangrijk is, is om gevoelens niet weg te steken. "Je moet voelen wat er te voelen valt. Laat het verdriet, de boosheid en de onmacht toe." Het is ook goed om naar elkaar uit te reiken, en toe te geven dat het even niet gaat. Zo kunnen mensen elkaar ondersteunen. "Dat kan nu niet fysiek, maar wel online, via whatsapp of telefoon. Het vangt zeker niet alles op, maar het compenseert toch een beetje." Desteghe doet dan ook een oproep: "Als je iemand kent die in een rouwproces zit, reik naar hen uit. We kunnen de rouw niet verlichten, maar hen wel verwarmen."