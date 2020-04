Slachtoffers van partnergeweld of kindermishandeling: waar kunnen zij nu terecht en hoe kunnen wij helpen?

Tot slot is in deze specifieke periode ook een belangrijke rol weggelegd voor het sociale netwerk van een slachtoffer: zijn of haar familie, vrienden, collega's en buren. Hun betrokkenheid en solidariteit hoort nu nog groter te zijn dan in normale omstandigheden. "Blijf dus als familielid, vriend(in) of buur op geregelde tijdstippen contact houden met een mogelijk slachtoffer door dagelijks even kort te bellen of te chatten. En durf zelf ook naar 1712 of de politie bellen als het escaleert;" besluit Franck.

En afsluitend: het is noodzakelijk om nu alle burgers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.