Studentenclub uit Zottegem helpt scholieren bij hun studiekeuze

“Die jongeren moeten de komende maanden beslissen wat ze de komende 3 of 5 jaar zullen studeren aan de universiteit of de hogeschool” vertelt Niels Detaye van studentenkring Sottegem. “Iedereen in onze studentenkring is student en we weten zelf hoe moeilijk die studiekeuze is. Veel richtingen lijken op mekaar. Ik heb zelf heel veel gehad aan de infomomenten in mijn oude middelbare school waar we met studenten konden praten. Maar zesdejaars kunnen dit nu niet.” Studentenkring Sottegem bedacht daarom een online oplossing. Op hun Facebookpagina staat nu een invulformulier waarop zesdejaars alle richtingen kunnen aanduiden waarover ze vragen hebben.