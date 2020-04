Thuiszorgdienst biedt luisterend oor voor klanten én voor medewerkers: “We halen onze klanten uit hun isolement, maar ook onze medewerkers hebben het nu moeilijk”

Familiezorg Oost-Vlaanderen is een thuiszorgdienst die bij mensen langs gaat om bijvoorbeeld te koken, te helpen in het huishouden of in te staan voor persoonlijke verzorging. De 1.700 medewerkers komen dus in nauw contact met hun klanten. En daar zijn zowel verzorgers als klanten bezorgd over, omdat je zo het coronavirus zou kunnen krijgen of doorgeven.