Open de school na paasvakantie om piek in vroegtijdige schoolverlaters te voorkomen

Lessen opschorten en rustig thuisblijven. Het is voor veel jongeren die schoolmoe zijn vandaag meer dan een dagdroom. Een droom die al minstens 3 weken zal duren, en die fatale gevolgen kan hebben voor hun diploma middelbaar onderwijs. Terwijl de waarde van een diploma middelbaar onderwijs niet onderschat kan worden, is het bijzonder moeilijk tot onmogelijk om in deze tijden van ‘blijf in uw kot’ de jongeren bij de les te houden.

We weten uit onderzoek dat deze academische betrokkenheid van belang is om jongeren toe te leiden naar een diploma. Zonder de dagelijkse aanwezigheid op school, is het voor leraren moeilijk om de jongeren te engageren voor schoolse taken. Als jongeren er zelf al niet de brui aan geven, dan zullen ze ongetwijfeld achterstand oplopen in de leerinhouden.

Het wondermiddel van online lesgeven kan wel werken voor gemotiveerde jongeren die thuis over de nodige infrastructuur beschikken, maar niet voor jongeren die schoolmoe zijn of die thuis niet over een plek beschikken om rustig aan de pc te werken. De situatie is dus bijzonder acuut voor deze groep van jongeren, waardoor we op een piek in vroegtijdige schooluitval afstevenen.