VOKA vraagt deze zomer opheffing bouwstop aan de kust

Door de coronacrisis liggen heel wat bouwwerven stil. Daarom vraagt VOKA West-Vlaanderen samen met de Confederatie Bouw en de Bouwunie de toelating om deze zomer te kunnen doorwerken aan de kust.

Traditioneel ligt de bouw in juli en augustus stil in de badsteden. Zo kunnen toeristen ongestoord en ongehinderd van hun vakantie genieten. "Maar de coronacrisis vraagt uitzonderlijke maatregelen en enige souplesse", zegt directeur Bert Mons van Voka West-Vlaanderen: "Op die manier kunnen onze bouwbedrijven mits duidelijke afspraken met de horecasector doorwerken. Dat zal voor de nodige zuurstof zorgen, zodat we de verloren tijd kunnen inhalen."

Een kleine rondvraag bij enkele gemeenten leert dat er niet meteen enthousiasme is voor het voorstel. "In Middelkerke kan er geen sprake zijn van bouwactiviteiten in het toeristisch seizoen", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Daarnaast vraagt de bouwsector ook om de taksen voor het tijdelijk bezetten van het openbaar domein te laten vallen. Bouwbedrijven betalen een bedrag aan de gemeenten wanneer de werf zich ook voor een deel op de openbare weg bevindt.