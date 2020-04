Vrije Brugse Radio Omroep (VBRO) heeft nieuwe eigenaar en krijgt nieuwe naam

Er zal enkel nog Belgische en Nederlandstalige muziek gedraaid worden op BNL. Muziek uit Nederland kan enkel nog als het effectief Nederlandstalig is. De koerswijziging is een gevolg van de afspraken met de Vlaamse overheid. "We hebben anderhalf jaar geleden een duidelijke opdracht gekregen", zegt CEO Hugo Foets. "We hebben een netwerklicentie gekregen ter promotie van de Nederlandstalige muziek. Die opdracht willen we meer dan ooit invullen."

Op paasmaandag, om 12.00 uur, wordt VBRO dus BNL. Voor de 6 vaste en 15 losse medewerkers van de zender verandert er niets.