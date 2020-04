Waarom Nederland zo weinig plaats heeft op intensieve zorg: verliest het land de race tegen de coronaklok?

In Nederland zijn er in normale omstandigheden 6,4 bedden op intensieve zorg per 100.000 inwoners beschikbaar. Dat is een pak onder het Europese gemiddelde van 11,5. Ter vergelijking: in ons land zijn dat er 16, in Duitsland zelfs 34. Die aantallen zijn nog lichtjes gegroeid tijdens de crisis. Alleen Finland, Griekenland, Zweden en Portugal doen het met nog minder bedden per 100.000 inwoners.

Ook de oorspronkelijke aanpak van de coronacrisis was al even opvallend verschillend in Nederland. Terwijl in ons land de scholen dichtgingen en het sociaal contact gereduceerd werd tot gezinsgenoten en één vriend op anderhalve meter afstand, bleven in Nederland restaurants nog even open en duurde de beslissing over de scholen iets langer.

Het leek alsof onze aanpak het midden hield tussen de Nederlandse nuchterheid en de Franse oorlogsretoriek. De Nederlandse premier Mark Rutte had het over de groepsimmuniteit, het zo snel mogelijk besmetten van een deel van de bevolking zodat dat deel immuun zou zijn.

Maar die aanpak werd snel verlaten, niet het minst onder druk van het volk dat zelf ook het aantal plaatsen op de afdeling intensieve zorg zeer snel zag afnemen. Uiteindelijk werden de "Belgische maatregelen" ook in Nederland van kracht.

Het wordt uitkijken naar wat premier Rutte vanavond op de persconferentie zegt. Intussen komen er in spoedtempo bedden bij, maar blijft de vraag of dat zal volstaan.

