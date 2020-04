Wanneer kan je uitstel van betaling krijgen voor je woonlening? En onder welke voorwaarden?

Het was al eerder aangekondigd dat mensen die in de financiële problemen komen door de coronacrisis uitstel zouden krijgen om hun hypothecaire lening af te betalen. Nu is het ook duidelijk onder welke voorwaarden dat kan. Dat is Febelfin overeengekomen. De bankenkoepel heeft de volgende vier voorwaarden opgesteld waaraan iemand moet voldoen om uitstel van betaling te krijgen:

1. Je inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door de coronacrisis: als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid, doordat je je zaak hebt moeten sluiten, door overbruggingsmaatregelen of doordat je zelf het coronavirus hebt opgelopen.



Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2. Sinds 1 februari mag je geen betalingsachterstand hebben op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt.

3. Het moet gaan over een lening die je bent aangegaan voor je enige woning die op dit moment ook je hoofdverblijfplaats in België is.

4. En de laatste voorwaarde is dat je alles samen niet meer dan 25.000 euro spaargeld mag hebben op je zicht- en spaarrekeningen en in je beleggingsportefeuille. Pensioensparen wordt hierbij niet meegeteld.