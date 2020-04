Wat doen tijdens de paasvakantie in coronatijden? Enkele Vlaams-Brabantse uittips voor "in uw kot"

Maar we hoeven natuurlijk niet voor alles binnen te blijven. We mogen nog naar buiten om te wandelen, te fietsen en te sporten. Een berenjacht in de buurt kan de wandeling wat actiever maken. Maar ook heel wat natuurdomeinen en provinciedomeinen in onze streek zijn nog open, al is dat enkel en alleen voor buurtbewoners. Het is dus niet de bedoeling dat je daar met de auto naartoe rijdt.

Zo kan je nog altijd terecht in het domein "Het Vinne" in Zoutleeuw, "De Halve Maan" in Diest of het "Wijgmaalbroek" op de grens van Leuven met Rotselaar. Let wel, speeltuinen zijn gesloten en picknicken is niet toegestaan. Andere wandelroutes in jouw buurt kan je vinden op wandelroutes.org of op de site van jouw stad of gemeente.

En bij wie het toch blijft kriebelen om bijvoorbeeld de hyacinten in het Hallerbos te spotten, op de website kan je de groei van de bloemen volgen.