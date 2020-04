Wat IJsland ons kan leren over het coronavirus

Jonge mensen kunnen dus ongemerkt het virus doorgeven aan hun ouders en grootouders, en de verspreiding van het virus kan vroeger hebben plaatsgevonden dan we zouden denken. "Na enkele weken zie je dan meer opnames en sterfgevallen, en is het al te laat om in te grijpen. Ik ben er vrij zeker van dat het ook zo gegaan is in België. Het zou kunnen dat jonge mensen in januari, februari of maart al besmet waren, en het virus ongewild verspreid hebben."